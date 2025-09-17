Bekräftar avbräck: Nyförvärvet missar flera matcher

Yoane Wissa har uppgetts bli borta en längre tid.

Detta bekräftas nu av Newcastle United.

Anfallaren väntas missa samtliga matcher fram till kommande landslagsuppehåll.

Foto: Bildbyrån

Yoane Wissa plockades in av Newcastle United på deadline day som en ersättare till Alexander Isak (tillsammans med Nick Woltemade), men några matcher för det inte blivit för Brentford-värvningen.

Anfallaren har dragits med skador och nu står det klart att debuten dröjer ytterligare.

Eddie Howe bekräftar nämligen denna onsdag att Wissa inte kommer att komma till spel förens efter den kommande landslagssamlingen i oktober.

Detta medför att han missar totalt sex till matcher, däribland morgondagens möte med FC Barcelona och hemmamötet i Premier League mot Arsenal i slutet av månaden.

Newcastle betalade omkring 700 miljoner kronor för Wissa.