Bemöter Salahs uttalande: ”Det är positivt”

STOCKHOLM. Mohamed Salah har pekat ut Arsenal som favoriter till Premier League-titeln.

Något som Viktor Gyökeres ser som positivt.

– Det är positivt att vi har den bilden och såklart vi vill vinna titlar, säger Gyökeres.

Premier League-säsongen är igång sedan någon vecka tillbaka och det kan mycket väl bli så att det är två svenska spjutspetsar som gör upp om ligatiteln tillsammans med sina lag.

Detta i form av Viktor Gyökeres och hans Arsenal som Alexander Isak som under deadline day blev klar för fjolårsmästarna Liverpool.

Gyökeres har varit lite längre i sin nya klubb än sin landsman och han medger att starten varit helt okej, även om helgens möte med just Liverpool inte gick som man ville.

– Helt okej, det känns bra, kommit in i laget och allting runt omkring. Sen gick det inte som vi ville i sista, matchen, men bortsett från den känns det bra, säger han.

Inför mötet mellan lagen i helgen var det mycket snack om favoritskapet i Premier League.

Liverpool vann som sagt ligan ifjol och har i sommar värvat för enorma pengar, trots det så har Liverpool-stjärnan Mohamed Salah vid flertalet tillfällen pekat ut Arsenal som titelfavoriter.

Det har varit mycket snack om att ni Arsenal är favoriter till titeln, Liverpool-stjärnan Mohamed Salah har sagt att han har er som favoriter, hur ser du på det?

– Det är positivt att vi har den bilden och såklart vi vill vinna titlar och gå för de turneringar som vi spelar i. Jag tycker att vi har ett extremt bra lag och det gäller bara att jobba hårt och komma in i det med de nya spelarna vi har och få saker och ting att klaffa.

Även om läget kring Viktor Gyökeres är bra nu så har det varit en lång sommar för den svenske stjärnan.

Skriverierna innan övergången till Arsenal blev kvar var många och 27-åringen beskriver den tiden som tuff.

– Det har varit tufft delvis såklart, man har väntat ganska mycket under en längre period, men det var skönt att det blev klart en hyfsad tid i alla fall så man fick vara med en del av försäsongen, säger Gyökeres och fortsätter med att berätta att han visste tidigt vad han själv ville i sommar:

– Det var ganska tidigt på fönstret och det var det jag siktade på, så det är skönt att det blev så.

Gyökeres har hittills stått för två mål på tre framträdanden i Premier League.