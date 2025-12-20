Bergvall besviken efter förlusten: ”Räckte tyvärr inte”

Tottenham förlorade mot Liverpool med 1–2.

Lucas Bergvall var besviken efter förlusten.

– Tufft. Jag tycker att vi visade i dag, men det räckte tyvärr inte till en poäng, säger han till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Tottenham förlorade mot Liverpool i en rätt händelserik match där Tottenham bland annat fick två spelare utvisade. Bergvall fick förtroende från start men blev senare utbytt i den 71:a minuten.

– Tufft. Jag tycker att vi visade i dag, men det räckte tyvärr inte till en poäng. Vi visade stark karaktär och kämpade till slutet, men tyvärr blev det ingen poäng i dag, säger Bergvall till Viaplay.

Tottenham fick Xavi Simons och Cristian Romero utvisade, men Lucas Bergvall är fåordig om situationerna.

– Det är svårt att säga (om det var rätt eller fel). Jag har inte kollat tillbaka på dem, men förmodligen kommer jag göra det. Det känns svårt för mig att uttala mig, men det känns tufft såklart. Vi får kolla på det.

Tottenham ligger i och med kvällens förlust på en 13.e plats i tabellen.

– Formen har kanske inte varit den bästa, men vi visade stark karaktär i dag. Vi får kolla på vad vi gjorde bra, ta med det till nästa match och bygga vidare. Det är det vi måste försöka, säger Bergvall.