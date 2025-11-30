Bergvall får topp-betyg – trots nytt Spurs-fiasko

Tottenham Hotspur föll igen.

Trots det får Lucas Bergvall, 19, höga betyg för insatsen mot Fulham.

”Mycket energi”, skriver sajten Football London.

Nyförvärvet Mohammed Kudus reducering i London-derbyt mot Fulham räckte inte för Tottenham Hotspur. Spurs föll med 2–1 på hemmaplan mot ett Fulham i botten av tabellen, i vad som blev London-klubbens fjärde raka match utan vinst i ligan.

Senast Spurs vann i Premier League var mot Everton den 26 oktober (3–0), mer än en månad sedan.

Trots den tunga derby-förlusten får svenske Lucas Bergvall bra betyg för sin insats mot Fulham. Sajten Football London, som bevakar Tottenham nära, ger den 19-åriga mittfältaren betyget sju av tio. Det är bäst i Spurs, tillsammans med mittbacken Micky van de Ven.

”Mycket energi, även om han blev bortfintad i uppbyggnaden till Fulhams första mål. Spelade en bra boll över toppen som Kudus kunde göra mål på och hade en nick som rensades på mållinjen.”, skriver sajten.

Tottenham Hotspur ligger tia i Premier League efter 13 omgångar.