Bergvall sågas: ”Ett experiment som inte fungerade”

Tottenham Hotspur förlorade sin första match under nya tränaren Roberto De Zerbi.

Då spelade Lucas Bergvall från start, men byttes ut efter en timme.

”Han såg ut att vara ur form och blev utbytt strax efter att Sunderland tog ledningen”, skriver London Evening Standard.

Under söndagen tog Sunderland mot Tottenham Hotspur där Roberto De Zerbi gjorde sin första match som huvudtränare för krisklubben.

Siffrorna skulle skrivas till 1-0 för hemmalaget efter att Nordi Mukiele gjorde matchens enda mål efter en timme – vilket innebar är ”Spurs” fortsatt befinner sig på nedflyttningsplats efter 32 omgångar.

Från start i matchen spelade Lucas Bergvall, för första gången i Premier League sedan den 7 januari. Däremot byttes han ut strax efter Sunderlands ledningsmål, och detta med blandade betyg från den brittiska pressen.

”Han startade i nummer tio-rollen och blandade några energiska stunder med slarviga tillslag och dåliga beslut. Det var ett experiment som egentligen inte fungerade och hade passat Xavi (Simons) bättre i den här formationen”, skriver sajten Football London och ger svensken 5 av 10 i betyg.

Lokaltidningen London Evening Standard är desto hårdare mot 20-åringen och tilldelar honom betyget 3 av 10.

”Den svenska mittfältaren såg ut att vara ur form ut och blev utbytt strax efter att Sunderland tog ledningen. Han förlorade alla sina nio dueller och begick flest regelbrott av alla Spurs-spelare innan han byttes ut tillsammans med Gray och Richarlison”





Spurs-Web är något mer givmilda och ger Blågult-mittfältaren betyget 4 av 10.

”Precis som i första halvlek fortsatte mittfältaren att arbeta hårt offensivt och skapade Tottenhams första chans i andra halvlek, men Richarlisons första tillslag hindrade honom från att få iväg ett skott på mål”.







