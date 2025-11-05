Beskedet i natt: Spurs-stjärnan hotad med pistol

En Premier League-spelare har sagts blivit hotad med pistol av en agent.

Nu pekas spelaren ut som Tottenham Hotspurs Destiny Udogie.

”Vi har gett stöd till Destiny och hans familj sedan händelsen och kommer att fortsätta att göra det”, säger klubben i ett uttalande.

Foto: Alamy

Det var tidigare i veckan som brittisk media rapporterade att en Premier League-stjärna ska ha blivit hotad med en pistol av en agent. Händelsen ska ha ägt rum på en gata i London den 6 september i år.

Nu pekas PL-spelaren ut som Tottenham Hotspurs italienska vänsterback Destiny Udogie, 22.

”Vi har gett stöd till Destiny och hans familj sedan händelsen och kommer att fortsätta att göra det. Eftersom detta är en juridisk fråga kan vi inte kommentera ytterligare.”, säger Spurs i ett uttalande enligt BBC.

I samband med incidenten ska även en annan man, en vän till den utpekade spelaren, blivit hotad och utpressad av agenten.

Enligt BBC utreder Londonpolisen fallet och uppger att en 31-årig man greps för vapeninnehav med uppsåt, utpressning och körning utan körkort den 8 september, dagar efter incidenten i London. Han har släppts mot borgen medan utredningen pågår, enligt brittisk press.