Carragher sågar Wirtz: ”Ser aldrig ut att kunna göra mål”

Kritiken mot Florian Wirtz fortsätter att växa.

Nu menar två före detta Liverpool-spelare att tysken bör lämna klubben.

– Liverpool kommer att behöva fatta ett beslut, säger Jamie Carragher.

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Det har inte blivit som tänkt för Florian Wirtz i Liverpool. Sedan flytten från Bayer Leverkusen för 125 miljoner euro sommaren 2025 har han haft svårt att leva upp till förväntningarna, och efter förlusten med 0–3 mot Manchester City har kritiken tagit ny fart.

Nu dömer två tidigare Liverpool-spelare, Dietmar Hamann och Jamie Carragher, ut tysken.

– Jag vet hur talangfull han är och vad han kan, men jag tror att han har tappat allt självförtroende och all tro på sin egen förmåga. Jag tror inte att han tror att han kan lyckas i Premier League. Jag ser ingen framtid för Wirtz i Liverpool, säger Hamann till Givemesport.

Enligt Hamann har tränarbytet från Arne Slot till Andoni Iraola inte hjälpt.

– Hans prestationer är inte bättre än förra säsongen.

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”Ser aldrig ut att kunna göra mål”

Carragher har tidigare uppmanat Wirtz att lämna, och nu gör han det igen. Han tror att ett beslut kan komma efter säsongen.

– Liverpool kommer att behöva fatta ett beslut, kanske inte nödvändigtvis i vinter, utan i slutet av säsongen, när det inte finns något stort mästerskap och en ledig sommar väntar. Jag tror att övergångar kan genomföras mycket snabbare och enklare då, säger Carragher i podden Hamann & Stankovic.

Han betonar att det har funnits mycket välvilja mot Wirtz i Liverpool, och att han har hört att tysken är en fantastisk kille. Problemet är målen, som är ett grundkrav i Iraolas system.

– Han ser aldrig ut att kunna göra mål i en match.

Ljusglimtar på sistone

De senaste två matcherna har dock visat en annan sida av 23-åringen. Mot LASK i Champions League spelade han fram till Bradley Barcolas 3–0-mål i 6–3-segern. I helgens 2–1-seger mot Brentford slog han passningen till Victor Muñoz kvittering och skapade totalt nio målchanser, något ingen spelare i Premier League har gjort på fem år, enligt Opta.

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Chelsea och Bayern lockar

Kritiken har satt fart på ryktena. Wirtz har kopplats ihop med en flytt till Chelsea och mentorn Xabi Alonso, men också med en återkomst till Bundesliga och Bayern München.

På 58 tävlingsmatcher för Liverpool har Wirtz gjort sju mål och 13 assist. I Leverkusen gjorde han 57 mål och 65 assist på 197 matcher.

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