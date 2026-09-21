Uppgifter: Bayern följer Liverpool-mittfältaren

Bayern München trappar upp sitt intresse för Florian Wirtz inför att januarifönstret öppnar.

Liverpool förväntar sig inkommande bud från den tyska giganten.

Klubben är dock fast besluten att behålla 23-åringen

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Florian Wirtz anslöt till Liverpool inför säsongen 2025/26 för en jättesumma omkring 116 miljoner pund. Tysken har ännu inte levt upp till de höga förväntningarna under sin tid i Liverpool. Wirtz står noterad för enbart en assist på fem matcher under hösten och har gått mållös från sina senaste 12 framträdanden för klubb- och landslag.



Det svaga facit har fått storklubbar runt om i Europa att tro att en flytt kan bli aktuell, enligt AS.



Samtidigt rapporterar TEAMtalk att Bayern München är redo att slå till om Liverpool vill sälja. Tyskarna fanns med i bilden redan innan flytten till England.

För Liverpools del anses en försäljning i nuläget dock vara helt utesluten. Tränaren Andoni Iraola arbetar aktivt med att hitta rätt taktisk roll för Wirtz på mittfältet och ser honom fortfarande som en nyckelspelare för framtiden. Både tränarstaben och klubbprofiler, däribland tidigare mittfältaren Vladimir Smicer, uppmanar klubben att ha tålamod och inte sälja tysken.