Chelsea-tränaren vill behålla Palmer: ”Han trivs här”

Cole Palmer, 23, ryktas till Manchester United.

Chelseas tränare Liam Rosenior menar att stjärnan blir kvar i London.

– Han är en stor del av våra långsiktiga planer, säger Rosenior till BBC.

Foto: Alamy

Cole Palmer anslöt till Chelsea 2023. Den här säsongen har engelsmannen dragits med en ljumskskada och varit in och ut i startelvan.

Tidigare i veckan slog en transferbomb ner när flertalet brittiska medier rapporterade att Palmer vill till Manchester United. 23-åringen uppges ha hemlängtan och vill återvända till hemorten.

Samtidigt som ryktena florerar kring en Chelsea-exit för Palmer menar tränaren Liam Rosenior att lagets stjärna blir kvar.

– Jag har haft många samtal med Cole och han trivs väldigt, väldigt bra här, säger managern till BBC och fortsätter:

– Han är en stor del av våra långsiktiga planer, han är en enastående spelare. Varje spelare går igenom svåra perioder i sin karriär med skador, men det är inget tecken på hans kvalitet.

Palmer står noterad för fyra mål på 12 ligaframträdanden den här säsongen.