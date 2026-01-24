Chelsea-tränaren vill behålla Palmer: ”Han trivs här”
Cole Palmer, 23, ryktas till Manchester United.
Chelseas tränare Liam Rosenior menar att stjärnan blir kvar i London.
– Han är en stor del av våra långsiktiga planer, säger Rosenior till BBC.
Cole Palmer anslöt till Chelsea 2023. Den här säsongen har engelsmannen dragits med en ljumskskada och varit in och ut i startelvan.
Tidigare i veckan slog en transferbomb ner när flertalet brittiska medier rapporterade att Palmer vill till Manchester United. 23-åringen uppges ha hemlängtan och vill återvända till hemorten.
Samtidigt som ryktena florerar kring en Chelsea-exit för Palmer menar tränaren Liam Rosenior att lagets stjärna blir kvar.
– Jag har haft många samtal med Cole och han trivs väldigt, väldigt bra här, säger managern till BBC och fortsätter:
– Han är en stor del av våra långsiktiga planer, han är en enastående spelare. Varje spelare går igenom svåra perioder i sin karriär med skador, men det är inget tecken på hans kvalitet.
Palmer står noterad för fyra mål på 12 ligaframträdanden den här säsongen.
