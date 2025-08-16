Alexander Isak uppges strejka från Newcastle – och har inte varit med resten av truppen under en tid.

Det är inte någonting som har påverkat resten av laget allt för mycket, meddelar mittbacken Dan Burn.

– Det är såklart mycket externt och vi har en tätt sammansvetsad grupp, säger han till TNT Football.

Under lördagen premiärspelar Newcastle borta mot Aston Villa i Premier League.

Detta utan stjärn-anfallaren Alexander Isak som uppges strejka från klubben för att få till en övergång till Liverpool.

Mycket ha sagts om situationen kring den svenske landslagsmannen – men hur har det egentligen påverkat resten av spelargruppen och har det fört truppen samman mer?

– Det tror jag. Det är såklart mycket externt och vi har en tätt sammansvetsad grupp och vi har bara gått med på det, säger Dan Burn till TNT Football och fortsätter:

– Jag tror att det har gått fyra-fem veckor där Alex inte har varit med oss, och han är uppenbart inte med oss just nu. Vi har spelare som behöver steppa upp och bidra med mål, men vi är redo att köra, avslutar Burn.

Matchen mellan Aston Villa och Newcastle har avspark klockan 13.30.