Danso utsatt för rasism: ”Vårt fullständiga och ovillkorliga stöd”

Under gårdagens match mot Brighton blev Tottenhams Kevin Danso utsatt för rasism.

Nu rasar klubben som går ut med ett officiellt uttalande.

”Kevin har vårt fullständiga och ovillkorliga stöd som spelare och som person. Ingen i den här klubben kommer någonsin att stå ensam inför något sådant här”, skriver Tottenham på sin webbplats.

Foto: Bildbyrån

Tottenham gick mot tre viktiga poäng i Premier Leauge matchen mot Brighton igår. Men i slutet av matchen, på övertid, kunde Brighton kvittera och det hela slutade med ett kryss.

Men nu har Tottenham fokus på annat – deras egna spelare Kevin Danso, utsattes för rasism under och efter matchen. Något som klubben och ligan har nolltolerans för.

Klubben går nu ut med ett offentligt uttalande om vad som har hänt och att åtgärder kommer vidtas.

”Vi har hört och sett avskyvärd, avhumaniserande rasism. Beteenden som utan tvekan utgör ett brott. Det kommer inte att tolereras. Klubben vidtar omedelbara åtgärder. Vi rapporterar allt identifierat innehåll till Metropolitanpolisen och till berörda myndigheter i de länder där förövarna befinner sig, samt till relevanta sociala medieplattformar. Vi kommer att driva på för att starkast möjliga åtgärder vidtas mot varje person vi identifierar.

Kevin har vårt fullständiga och ovillkorliga stöd som spelare och som person. Ingen i den här klubben kommer någonsin att stå ensam inför något sådant här.”

Klubben avslutar uttalet:

”Det finns ingen plats för rasism i Tottenham Hotspur. Det finns ingen plats för rasism inom fotbollen”