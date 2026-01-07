Det här är Chelseas nya tränare

41-åriga Liam Rosenior är den nya Chelsea-tränaren.

Men vem är britten som aldrig har varit huvudtränare i Premier League?

Foto: Alamy

Efter en rad svaga resultat fick tränaren Enzo Maresca till sist lämna Chelsea efter två år i Premier League-klubben. Ersättaren blev klar i går, tisdag, och heter Liam Rosenior, ett okänt namn för många engelska fotbollsfans världen över.

Spelarkarriären

41-åriga Rosenior föddes i London och som spelare representerade han ett gäng engelska klubbar. Han gjorde bland annat 141 matcher i Premier League med klubbar som Fulham, Hull City och Reading, men för det mesta höll ytterbacken till i den engelska andraligan The Championship.

Liam Rosenior mäktade med sju landskamper för det engelska U21-landslaget men debuten i herrlandslaget kom aldrig. Han avslutade spelarkarriären under sommaren 2018.

Klubbarna

2002-2003: Bristol City

Bristol City 2003-2007: Fulham

Fulham 2004: Torquay United (på lån)

Torquay United (på lån) 2007-2010: Reading

Reading 2009-2010: Ipswich Town (på lån)

Ipswich Town (på lån) 2010-2015: Hull City

Hull City 2015-2018: Brighton & Hove Albion

Foto: Alamy

Startade som ungdomstränare

Efter att spelarkarriären var över stannade Rosenior kvar i Brighton och blev assisterande tränare i klubbens U23-lag. Det kombinerade han med att arbeta för Sky Sports som expertkommentator.

Det blev runt ett år i Brightons ungdomsverksamhet innan han anställdes som individuell coach i Derby under den dåvarande tränaren Phillip Cocu. I början av 2021 anställdes Wayne Rooney som ny tränare i Derby och då blev Rosenior uppflyttad som ny assisterande tränare till den engelska landslagslegendaren.

Efter en tung period för Derby fick Rooney sparken under sommaren 2022 och Liam Rosenior fick ansvaret som interimtränare och ledde klubben i nio matcher i League One innan han lämnade Derby i september 2022.

Återkomsten till Hull

Nästa steg i karriären blev en återkomst till Hull City, där han hade gjort totalt 161 matcher som spelare. Rosenior fick huvudansvaret som tränare för Championship-klubben i november 2022 och tog Hull till en mittenplacering säsongen 2022/23.

Foto: Alamy

Säsongen som följde blev en succé när Hull City slutade på sjundeplats under Rosenior, som blev nominerad till säsongens tränare 2023/24. Trots det beslutade sig klubbens ägare Acun Ilicali att sparka tränaren efter ”skillnader i fotbollsfilosofi”.

– Liams fotbollsfilosofi är mycket bra och kan bli framgångsrik, men vi ansåg inte att den passade vår karaktär för framtiden, sa ägaren enligt BBC.

Succén i Frankrike

Inför säsongen 2024/25 anställdes Liam Rosenior som ny huvudtränare för den franska Ligue 1-klubben Strasbourg. Med det gav sig den tidigare spelaren in i konsortiet BlueCo, som äger både den franska klubben och Chelsea. Där ersatte han legendaren Patrick Vieira.

Debutsäsongen i Frankrike resulterade i en sjundeplats för Strasbourg som med det kvalificerade sig för spel i Uefa Conference League. Där basade han bland annat över svenske Sebastian Nanasi, som anslöt till Strasbourg under sommaren 2024.

Foto: Alamy

– Jag älskar Sebastian (Nanasi). Han har stora tekniska kvaliteter och en härlig blick för spelet. Han lär sig snabbt och har på kort tid tagit till sig mycket information om spelfilosofin, sa Rosenior i september 2024.

Den efterföljande säsongen startade bra för Rosenior och Strasbourg, och när han till sist lämnade för systerklubben Chelsea placerade sig den franska uppstickaren på en sjundeplats i tabellen. Den 6 januari 2025 skrev Liam Rosenior på ett kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2032.

– Att få förtroendet för denna roll betyder allt för mig och jag vill tacka alla inblandade för möjligheten och förtroendet att ta mig an detta jobb. Jag kommer att ge allt för att föra den framgång som denna klubb förtjänar, sa han i ett uttalande.