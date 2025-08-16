Diogo Jota hedrad av Wolves – med tifo

Diogo Jota och omkom i en bilolycka tidigare i sommar.

Idag hedrades han med ett tifo av sin gamla klubb Wolverhampton Wanderers.

Diogo Jota och hans bror André Silva omkom tragiskt i en bilolycka den 3 juli.

Under gårdagen sparkade Liverpool igång Premier League-säsongen hemma mot Bournemouth och de båda hedrades då med tifo och en tyst minut innan matchen.

Idag var det dags för Wolverhampton Wanderers (klubben Jota värvades från till Liverpool) att inleda säsongen och även Wolves hedrade Jota och hans bror.

”Vi kommer att att minnas dig när du går på guldfältet”, stod skrivet på en banderoll under ett Jota-tifo som visades upp inför matchen mot Manchester City.