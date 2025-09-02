Domarbasens besked efter VAR-missen: ”Det var fel”

Fulhams mål mot Chelsea i helgen dömdes bort efter VAR-granskning.

Nu meddelar domarbasen Howard Webb att saker och ting inte gick rätt till i bedömningen.

– Beslutet var inte kontroversiellt, det var fel, säger Webb.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mellan Chelsea och Fulham förra helgen som Josh King gav bortalaget ledningen.

Målet skulle dock, efter en lång VAR-granskning, dömas bort med motiveringen att Fulham-spelaren Rodrigo Muniz bedömdes ha brutit mot reglerna i en närkamp med Trevoh Chalobah vid mittplan.

Beslutet att döma bort målet togs inte väl emot hos Fulham och dess supportrar. Om detta berättar nu Premier Leagues domarbas, Howard Webb, i programmet Match Officials Mic’d Up. Där säger han att han har ringt upp den vitsvarta London-klubben och bett om ursäkt – då målet borde ha godkänts. Detta då det skulle ha betraktats som ett ”domarbeslut” och inte ett ”uppenbart fel”.

– Beslutet var inte kontroversiellt, det var fel. Vi har etablerat vissa principer när det gäller hur vi dömer i Premier League och hur vi använder VAR. Det bygger på en hög tröskel för att bestraffa kontakt – det hjälper flödet och rytmen och tempot i spelet, säger Webb och fortsätter:

– Vi har också satt en hög ribba för att ingripa med VAR. Med andra ord, om situationer inte är uppenbart felaktiga och domaren har gjort ett beslut på planen, kommer det beslutet att gälla, eller åtminstone borde det gälla. Och det är budskapet vi ger till alla våra VAR:s, särskilt när det kommer till att ta bort mål som så uppenbart är ett så avgörande ögonblick i matchen.

VAR-domaren i helgens match, Michael Salisbury, blev senare petad från att döma stormatchen mellan Liverpool och Arsenal.