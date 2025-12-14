Efter kritiken: ”Hans intentioner finns där”
Viktor Gyökeres klev av planen mållös för Arsenal ännu en gång.
Då menar tränare Mikel Arteta att han inte fick tillräckligt många bollar att jobba med.
– Men hans arbete och intentioner finns där, säger spanjoren enligt Fabrizio Romano.
Under söndagskvällen ställdes Arsenal mot Wolverhampton Wanderers i Premier League – med svenske Viktor Gyökeres från start i hemmalaget.
Då skulle ”The Gunners” vinna matchen med 2-1 efter att Gabriel Jesus nick i den 94:e minuten styrts in i eget mål av Yerson Mosquera.
Gyökeres klev av planen utan mål för den femte matchen i följd. Det menar dock inte tränare Mikel Arteta är hela världen.
– Jag kan se att det finns ett samarbete mellan Viktor och mittfältarna. Han var i väldigt många bra positioner men bollen kom inte till honom snabbt nog, säger han enligt Fabrizio Romano och fortsätter:
– Men hans arbete och intentioner finns där och vi behöver bara fortsätta insistera.
Totalt sett har Viktor Gyökeres gjort sex mål i Arsenal-tröjan sedan han lämnade Sporting i somras.
