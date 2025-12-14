Efter kritiken: ”Hans intentioner finns där”

Viktor Gyökeres klev av planen mållös för Arsenal ännu en gång.

Då menar tränare Mikel Arteta att han inte fick tillräckligt många bollar att jobba med.

– Men hans arbete och intentioner finns där, säger spanjoren enligt Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Under söndagskvällen ställdes Arsenal mot Wolverhampton Wanderers i Premier League – med svenske Viktor Gyökeres från start i hemmalaget.

Då skulle ”The Gunners” vinna matchen med 2-1 efter att Gabriel Jesus nick i den 94:e minuten styrts in i eget mål av Yerson Mosquera.

Gyökeres klev av planen utan mål för den femte matchen i följd. Det menar dock inte tränare Mikel Arteta är hela världen.

– Jag kan se att det finns ett samarbete mellan Viktor och mittfältarna. Han var i väldigt många bra positioner men bollen kom inte till honom snabbt nog, säger han enligt Fabrizio Romano och fortsätter:

– Men hans arbete och intentioner finns där och vi behöver bara fortsätta insistera.

Totalt sett har Viktor Gyökeres gjort sex mål i Arsenal-tröjan sedan han lämnade Sporting i somras.