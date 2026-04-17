Efter mardrömsskadan: ”Det är hårt – och kanske orättvist”

Hugo Ektikés hälsena gick av i samband med matchen mot PSG.

Nu uttalar sig fransmannen för första gången sedan den tuffa smällen.

”Jag är inte ensam”, skriver han på X.

Det var i tisdagens returmöte mellan Liverpool och Paris Saint-Germain i kvartsfinalen av Champions League som olyckan var framme för Hugo Ekitiké.

Omkring 30 minuter in i matchen föll den franska landslagsspelaren helt sonika föll ihop mitt på planen. Ekitiké försökte därefter, vid flertalet tillfällen, att resa på sig men misslyckades. En stund senare blev han utburen på bår och ersatt av Mohamed Salah. Under torsdagen bekräftade Liverpool att det handlar om en hälseneskada, som av allt att döma kommer att hålla stjärnan borta under en lång tid. Klart är åtminstone att han missar resten av klubblagssäsongen och sommarens VM med Frankrike.

Sedan den otäcka händelsen i onsdags har det varit tyst från spelaren själv, fram till nu. I ett uttalande på plattformen X skriver 23-åringen följande:

”Det är hårt, kanske till och med orättvist. Men jag är tacksam över att det händer här, tillsammans med er. Jag är inte ensam. Er styrka och kärlek blir min drivkraft. Vi ses snart igen, Anfield”, skriver fransmannen.

Liverpool förlorade dubbelmötet med PSG och är därmed ute ur Champions League.





