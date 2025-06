Efter Postecoglous avsked – flera spelare ”rasande”

Ange Postecoglou har fått lämna Tottenham Hotspur efter en fiaskosäsong i Premier League.

Trots det uppges nu detta ha fått reaktioner i spelartruppen – där flera spelare har blivit ”rasande” över beslutet.

Det rapporterar brittiska The Telegraph.

Det var under gårdagen som Tottenham Hotspur tog beslutet att sparka tränaren Ange Postecoglou. Detta trots klubbens Europa League-triumf och kommande Champions League-spel. Men årets resultat i Premier League – där man slutade på en 17:e-plats i ligan, uppges väga tyngre i beslutsfattandet.



– Vi är oerhört tacksamma mot Ange för hans insatser under sina två år i klubben. Han kommer alltid att bli ihågkommen som endast den tredje tränaren i vår historia som har vunnit en europeisk titel, skrev Spurs på sin hemsida.



Detta har också fått reaktioner, både i sociala medier och i Spurs omklädningsrum enligt uppgifter från The Telegraph. De skriver nämligen att flera spelare i Tottenham är ”rasande” över beslutet och hur situationen har hanterats. Uppgifterna gör även gällande att ordförande Daniel Levy, som fattade beslutet att sparka tränaren, uppges riskera en revolt i spelargruppen till följd av detta.



Vidare sägs till och med vissa spelare vara så pass upprörda att de vill lämna klubben. Lägg där till att ersättaren till Postecoglou kommer att få en tuff tid att reparera den sargade spelartruppens känslor.



Ser man till vilka kandidater det finns som kan ersätta grek-australienaren sägs Brentfords Thomas frank vara huvudkandidat samt Fulhams Marco Silva och Bournemouth Andoni Iraola vara näst högst upp på listan.