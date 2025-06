Officiellt: Postecoglou får sparken av Tottenham

Tottenham valt att sparka tränaren Ange Postecoglou.

Nu pekas Brentfords Thomas Frank ut som möjlig ersättare.

– Det här har varit ett av de svåraste besluten vi behövt fatta, skriver klubben.



Tottenham har tagit beslutet att sparka tränaren Ange Postecoglou. Detta trots klubbens Europa League-triumf och kommande Champions League-spel. Men årets resultat i Premier League där klubben med Dejan Kulusevski och Lucas Bergvall, slutade på 17:e plats i ligan, uppges väga tyngre.

– Vi är oerhört tacksamma mot Ange för hans insatser under sina två år i klubben. Han kommer alltid att bli ihågkommen som endast den tredje tränaren i vår historia som har vunnit en europeisk titel, skriver Spurs på sin hemsida och fortsätter:

– Styrelsen har dock enhälligt kommit fram till att ett skifte är i klubbens bästa. Även om titeln i Europa League den här säsongen är en av klubbens största stunder kan vi inte basera vårt beslut på de känslor som är förknippade med denna framgång,

– Det här har varit ett av de svåraste besluten vi behövt fatta, och det är varken något vi tagit lättvindigt eller haft bråttom med. Vi har fattat det vi tror är rätt beslut för att ge oss bästa möjliga chans till framgång framöver – inte det enkla beslutet.

Ordföranden Daniel Levy sägs ha tagit beslutet, och ersättaren kan bli Brentfords Thomas Frank.

