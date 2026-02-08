Efter VAR-kaoset på Anfield: ”Borde vara sunt förnuft”

Rayan Cherki hade gjort 3-1 för Manchester City mot Liverpool.

Då valde domarteamet att döma bort målet och visa ut Dominik Szoboszlai istället.

– Ge oss ett mål, Szoboszlai kan spela och vi är glada, säger City-tränaren Pep Guardiola enligt The Athletic.

Foto: Alamy

Efter att Dominik Szoboszlai stått för ett läckert frisparksmål, Bernardo Silva kvitterat och Erling Haaland vänt på matchen från straffpunkten såg Rayan Cherki ut att sätta spiken i kistan för bortalaget.

Detta efter att han dragit in ett skott från halva planen i tom målbur. Under tiden bollen var på väg mot mål rusade Haaland fram mot mål och blev nerriven av Szoboszlai, strax innan det att bollen passerade mållinjen.

Då valde domarteamet, efter konsultation, att döma bort målet, visa ut ungraren och tilldela City en frispark. Det menar bortalagets tränare, Pep Guardiola, inte var helt i hans smak.

– Ja, det borde vara sunt förnuft, eller hur? Jag vet att han drar i honom, men hur många tröjdragningar sker inte under en match där domarna låter spelet gå vidare, i det här landet, i den här ligan? Godkänn målet, 3–1, Szoboszlai kan spela och vi är nöjda, säger han enligt The Athletic.

Manchester City befinner sig på en andraplats i Premier League med sex poäng upp till Arsenal.