Erling Haaland: ”Jag tycker synd om honom”

Dominik Szobozslai drog i Erling Haaland.

Ungraren blev utvisad och riskerar avstängning i tre matcher.

– Jag tycker faktiskt synd om honom, säger Haaland till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Det blev en dramatisk avslutning på Anfield i matchen mellan Liverpool och Manchester City. I slutskedet av matchen uppstod en kontroversiell VAR-granskning där Liverpools Dominik Szobozslai dragit i Erling Haaland. Båda spelarna sprang efter en boll som till slut rullade in i nät men domarna valde senare att ge ungraren ett rött kort.

Haaland, som tidigare hade gjort Citys ledningsmål, medger att tre matchers avstängning är lite för hårt.

– Domaren måste såklart följa reglerna. Det här kommer ge honom tre matchers avstängning. Om jag ska vara ärlig tycker jag faktiskt synd om honom.

Den norske anfallaren tycker i stället att domaren borde dömt mål.

– Ge bara mål och ge inte röda kort, så enkelt är det. Men jag tror att det är reglerna och det är bara så det är.

Matchen slutade 2–1 till Manchester City som flåsar tabellettan Arsenal i nacken.



