Experten: ”Ett smart drag av Liverpool”

Mohamed Salah har slutit fred med Liverpool.

Det tycker experten Henry Winter är ett ”smart drag” av klubben.

”Det ökar det potentiella priset från Saudiarabien i januari”, skriver han på X.

Efter en turbulent vecka med en öppen konflikt mellan storstjärnan Mohamed Salah, 33, och Liverpool har parterna till sist slutit fred, uppger The Athletic under fredagskvällen. Enligt uppgifterna ska 33-åringen haft positiva samtal med tränaren Arne Slot och kommer att vara med i matchtruppen mot Brighton i morgon, lördag.

Men en exit till Saudiarabien i januari sägs ännu vara trolig, och om man får tro experten och journalisten Henry Winter kan den rökta fredspipan ett strategiskt drag av Liverpool.

”Att det råder ett sken av fred i Salah-Liverpool-konflikten är ett smart drag av klubben. Om klubben vill flytta honom av sportsliga och/eller ekonomiska skäl i januari, och hjälpa nya spelare att anpassa sig utan legendens långa skugga, är Salahs plats i truppen mot Brighton ett smart drag av Liverpool. Det ökar det potentiella priset från Saudiarabien i januari. Om bitterheten hade fortsatt att dominera offentligt mellan klubben och Salah, skulle saudierna kunna förhandla ner priset.”, skriver Winter på X.

”Eller, mindre troligt, är vapenvilan genuin och innebär en möjlig återintegrering efter AFCON-avkylningsperioden och en gest av ånger från Salah, där han visar sin gamla form.”, fortsätter han.

Gick till attack

Det var efter att Salah placerades på Liverpools bänk i tredje matchen i rad förra helgen som storstjärnan gick till öppen attack mot Liverpool och tränaren Arne Slot.

– Jag kan inte tro det. Jag är väldigt besviken. Jag har gjort så mycket för den här klubben genom åren, särskilt förra säsongen. Alla kan se det. Att sitta på bänken, jag vet inte varför. Jag känner att klubben kastar mig under bussen. Det är så jag känner, sa han efter krysset mot Leeds.

Liverpool ställs mot Brighton i morgon, lördag, klockan 16:00.