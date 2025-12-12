Uppgifter: Tvärvändning i Liverpool – Salah tillbaka

Mohamed Salah är tillbaka i Liverpools matchtrupp.

Det rapporterar brittiska The Athletic under fredagskvällen.

Foto: Alamy

Realtionen mellan Liverpool och storstjärnan Mohamed Salah, 33, uppgavs vara över. Efter tre raka matcher på storklubens bänk gick Salah till hård attack efter krysset mot Leeds i helgen.

– Jag kan inte tro det. Jag är väldigt besviken. Jag har gjort så mycket för den här klubben genom åren, särskilt förra säsongen. Alla kan se det. Att sitta på bänken, jag vet inte varför. Jag känner att klubben kastar mig under bussen. Det är så jag känner, sa han.

Sedan dess lämnades 33-åringen utanför matchtruppen mot Inter i Champions League och det ryktades om att Salah hade gjort sin sista match för Liverpool.

Nu ska fredspipan vara rökt, och enligt The Athletic har Salah och tränaren Arne Slot pratat ut under dagen. Stjärnan väntas finnas med i matchtruppen när Liverpool tar emot Brighton i morgon, lördag.

Efter Premier League-matchen mot Brighton lämnar Salah för Afrikanska mästerskapen med Egypten. Under tiden väntas en dialog mellan spelaren och Liverpool föras om framtiden.