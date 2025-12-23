Franks besked: ”De har rett ut det”

Micky van de Ven var inblandad i Isaks skada.

Nu kommer Tottenham-tränaren med besked att de haft kontakt.

– De två spelarna har rett ut det. Det är ett gott tecken, säger Thomas Frank enligt Football London.

Foto: Bildbyrån

Micky van de Ven förolyckade Alexander Isak under helgens match mellan Tottenham och Liverpool. Isak fastande med foten under van de Ven och ådrog sig en allvarlig skada som svensken nu har opererats för.

Liverpool-tränaren Arne Slot ansåg att situationen var vårdslös men Tottenham-tränaren Thomas Frank har en annan syn på det.

– På många sätt håller jag givetvis inte med. När vi pratar om Micky van de Ven pratar vi om en back som kommer att göra allting för att undvika ett baklängesmål. Det var en kontring och han sprintar tillbaka. En boll kommer från ena sidan och han gör allting för att försöka blockera skottet, säger Frank, enligt Football London, och fortsätter:

– Så han glidtacklar. Tyvärr sätter Isak ned sin fot precis där och det gör att det ser värre ut än vad det är. Jag tror det är en vanlig reaktion för vilken försvarare som helst.

Thomas Frank har även bekräftat att Isak och van de Ven har haft kontakt.

– De två spelarna har rett ut det. Det är ett gott tecken, säger han enligt Fotball London.