Beskedet: Alexander Isak har opererats

Alexander Isak skadade sig i matchen mot Tottenham.

Svensken åkte på en benfraktur.

Nu meddelar klubben att han genomgått en operation.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak byttes ut skadad i Liverpools match mot Tottenham.

Uppgifter gjorde gällande att det rörde sig om ett benbrott för svensken och att det innebar en lång tids frånvaro. Nu har klubben meddelat att svensken har opererats.

”Alexander Isak opererades idag framgångsrikt för den skada han ådrog sig på lördagen.Liverpool-anfallaren skadades i en tackling under färden mot Tottenham Hotspur och fick bytas ut. Efter diagnosen genomfördes idag en operation på en fotledsskada som inkluderade en vadbensfraktur.”, skriver Liverpool.

Det är ännu oklart hur länge Isak kommer att vara borta från spel. BBC rapporterar att han kan bli borta fem månader.

Anfallaren noteras för två mål och en assist på 10 Premier League-matcher den här säsongen.