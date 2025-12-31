Guardiolas kritik mot media-bjässen: ”Blir motsatsen”

Pep Guardiola är trött på Sky Sports.

På onsdagens presskonferens riktade han kritik mot mediajätten.

– Jag måste vara försiktig med vad jag säger, eftersom det efteråt blir helt motsatsen till vad ni skriver, sa han.

Foto: Alamy

Manchester City inleder det nya året med ett tufft test och på nyårsdagen reser Premier League-tvåan för att möta succélaget och nykomlingen Sunderland på bortaplan. Under onsdagen, nyårsafton, mötte därför tränaren Pep Guardiola den samlade mediakåren i en sedvanlig presskonferens inför matchen.

När han frågades ut om ryktena kring Oscar Bobb, som rapporterats kunna vara på väg till Borussia Dortmund, och Antoine Semenyo från Bournemouth tröttnade Manchester City-tränaren rejält på en reporter från mediajätten Sky Sports.

– Du är från Sky (Sports), eller hur? Ja, okej… Bra, sa han enligt brittisk media och fortsatte:

Guardiola. Foto: Alamy

Guardiola var sedan tydlig med att transferfönstret än så länge är stängt och att han bara kommer att svara på frågor om matchen mot Sunderland, som sparkas i gång klockan 21:00 i morgon, torsdag.