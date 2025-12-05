Gudmundsson utsedd till veckans spelare i Premier League

Gabriel Gudmundsson vinner utmärkelse.

Svensken är framröstad till veckans spelare i Premier League.

Foto: Alamy

Denna omgång i Premier League slog Leeds Chelsea med 3–1 hemma på Elland Road. Då var Gabriel Gudmundsson en av de utmärkande spelarna i matchen. Iallafall enligt supportrarna.

Varje vecka utses veckans spelare i Premier League, av supportrarna, och efter omgång 14 står det klart att Gudmundsson fått flest röster. Svensken stod för 13 vunna dueller i matchen mot Chelsea, vilket var fler än någon annan.

Gabriel Gudmundsson anslöt till Leeds i somras och noteras för 14 framträdanden den här säsongen i ligan.

Värt att notera är att Lucas Bergvall utmärktes till veckans spelare i omgång 4 i Premier League.