Gyökeres efter fullträffen: ”Fantastisk känsla”

Arsenal besegrade Nottingham Forest med 3–0.

Då slog Viktor Gyökeres till med ett mål.

– Det känns otroligt, säger han till TNT Sports efter matchen.

Foto: Alamy

Viktor Gyökeres slog till med sitt tredje mål i Premier League under lördagen när Arsenal vann med 3–0 mot Nottingham Forest.

Svensken var nöjd efter segern och målet.

– Det känns otroligt. En fantastisk känsla att göra mål och självklart att ta tre poäng, säger Gyökeres till TNT Sports efter matchen.

Till en början ryktades det mycket kritik mot Gyökeres efter att ha gått mållös i Premier League-debuten. Nu mena anfallaren att han börjar hitta rätt.

– Det känns jättebra. Killarna har varit kanon, det har varit lätt att komma in i gruppen. Det har tagit lite tid att komma in i allt runtomkring, men nu känns det bra.

Innan landslagsuppehållet förlorade ”Gunners” mot Liverpool. Något som gjorde att segern mot Forest kändes ännu bättre.

– Vi kom tillbaka hit och ville göra en bättre prestation än vad vi gjorde förra matchen. Jag tycker att vi gjorde det. Så det var en fin dag.