Gyökeres inbytt – Arsenal föll på stopptid

Viktor Gyökeres började på bänken för Arsenal denna lördag.

Svensken kom dock in i paus borta mot Aston Villa.

Något mål blev det inte utan svensken fick istället se hemmalaget avgöra på stopptid.

Foto: Bildbyrån

Toppmöte i Premier League denna lördag då Aston Villa tog emot Arsenal.

Svenske Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal och detsamma gällde hans landsman i Aston Villa, Victor Nilsson Lindelöf.

När matchen väl var igång så var det hemmalaget som slog till först, detta genom Matty Cash i den 36:e minuten. Ytterbackens mål blev det enda i den första halvleken.

Inför den andra halvleken valde Mikel Arteta att stätta in Viktor Gyökeres och Leandro Trossard och tidigt i den andra halvleken satte den sistnämnda dit 1–1 framspelad av Bukayo Saka.

Båda lagen hade fina chanser att avgöra matchen, Martin Ødegaard tvingade bland annat Emiliano Martinez till en fin räddning och ett avgörande skulle vi få, men det kom från hemmalaget.

På stopptid, med matchens sista spark, satte Emiliano Buendía dit 2–1 till Aston Villa efter flipperspel i Arsenals straffområde.