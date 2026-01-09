Gyökeres kritiserad igen – Arteta med tydligt svar: ”Ja”

Viktor Gyökeres lämnade återigen planen mållös mot Liverpool i går.

Arsenals tränare menar dock på att anfallaren alltjämt blir bättre.

– Han var i en bra position ibland, men bollen kom inte, säger Mikel Arteta enligt football.london.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres fortsätter att ha det kämpigt i Arsenal.

Svensken blev på nytt utbytt mållös i gårdagens stormöte mellan Arsenal och Liverpool och kritiken efter matchen var stor mot anfallaren.

Arsenals tränare, Mikel Arteta, gick dock ut i försvar för sin anfallare.

– Han var i en bra position ibland, men bollen kom inte och som jag sa, det uppstod en situation, normalt sett går vi in straffområdet nästan med bollen vii fötterna och normalt sett är det ett mål, du hittar någon och gör ett mål, det gjorde vi inte, det är grejen i dag, vi måste förbättra oss, säger han enligt football.london.

Arteta fick även den tydliga frågan ifall Gyökeres blir bättre och spanjoren gav ett lika tydligt svar.

– Ja, svarade han enligt football.london.