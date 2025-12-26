Havertz närmar sig comeback: ”Tillför en annan dimension”

Kai Havertz har varit borta från fotbollsplanen i drygt fyra månader.

Nu närmar han sig comeback.

– Han är en spelare som vi verkligen har saknat, säger tränare Mikel Arteta enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Under årets säsong av Premier League har Arsenal inte dragit på sig ett enda rött kort. Det är en stor skillnad jämfört med den förra säsongen då hans lag, under de åtta inledande matcherna, fick spela med tio man vid tre tillfällen.

Två av utvisningarna handlade om att spelare sparkade iväg bollen och fördröjde spelet.

– Jag minns det väldigt väl. Jag var väldigt frustrerad över hur vi spelade med tio man. Förhoppningsvis blir det väldigt annorlunda den här gången, säger Arteta tränare Mikel Arteta Daily Mail.

Att det inte har blivit någon utvisning för en sådan förseelse i år menar spanjoren delvis beror på en regeländring.

– Jag tycker att reglerna är annorlunda nu. Vi betalade ett högt pris för regeln kring att fördröja spelet, och förhoppningsvis håller den sig borta så att vi kan fortsätta spela med elva spelare.

På annat håll närmar sig Kai Havertz, som varit borta från spel i drygt fyra månader på grund av en knäskada, comeback – vilket glädjer Arteta.

– Han är en spelare som vi verkligen har saknat. Han tillför laget en annan dimension, så jag är väldigt glad över att ha honom tillbaka snart.

Arsenal spelar sin nästa match under morgondagen, när de tar emot Brighton på hemmaplan.





