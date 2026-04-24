Uppgifter: Hazard nära fransk toppklubb
Thorgan Hazard är nära en flytt.
Belgaren ska vara överens med franska Lens om ett kontrakt till 2028.
Det rapporterar transferjournalisten Sacha Tavolieri.
Thorgan Hazards kontrakt med Anderlecht löper ut i sommar. Nu rapporterar den belgiska transferjournalisten Sacha Tavolieri att 33-åringen är nära en övergång till Ligue 1.
Tavolieri uppger att Hazard är överens med Lens, som ligger tvåa i den franska högstaligan. Det ska röra sig om ett kontrakt till 2028 och han väntas ansluta gratis i sommar.
Hazard har tidigare spelat för just Lens där han noteras för 16 framträdanden. Han har under sin karriär representerat klubbar som Chelsea, PSV och Borussia Dortmund.
