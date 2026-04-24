Thorgan Hazards kontrakt med Anderlecht löper ut i sommar. Nu rapporterar den belgiska transferjournalisten Sacha Tavolieri att 33-åringen är nära en övergång till Ligue 1.

Tavolieri uppger att Hazard är överens med Lens, som ligger tvåa i den franska högstaligan. Det ska röra sig om ett kontrakt till 2028 och han väntas ansluta gratis i sommar.

Hazard har tidigare spelat för just Lens där han noteras för 16 framträdanden. Han har under sin karriär representerat klubbar som Chelsea, PSV och Borussia Dortmund.