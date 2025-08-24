Howe om Isak-ersättare: ”Ingen kan fylla hans skor”

Alexander Isak ser ut att lämna Newcastle.

Men ännu har ”The Magpies” inte hittat någon ersättare.

– Vi kan inte lämna oss själva i den positionen, säger tränaren Eddie Howe enligt The Guardian.

Alexander Isak gick tidigare ut på sociala medier och förklarade sin syn på situationen med Newcastle. Svensken ser ut att lämna Premier League-klubben.

Samtidigt har Newcastle inte värvat någon ny anfallare när den andra omgången av Premier League ska dra i gång. Tränaren Eddie Howe menar att de inte kommer sätta sig i en sits där de står utan en forward.

– Jag tror inte att klubben kommer att tillåta att den situationen uppstår. Vi kan verkligen inte gå igenom säsongen utan någon erkänd anfallare i fotbollsklubben, säger Howe till The Guardian och fortsätter:

– Men Alex skulle för tillfället vara den enda anfallaren vi har med Premier League-historik av mål, framträdanden och starter, så vi kan inte lämna oss själva i den positionen.

Ett större ansvar kan nu landa på Newcastles Anthony Gordon som bland annat var med och tog det engelska U21-landslaget till ett EM-guld.

– Jag tror inte att någon kan fylla Alex skor och Anthony vet det själv. Han försöker inte vara Alex, han måste vara sig själv.

Newcastle ställs mot Liverpool på måndag.