Ikonens utspel – Amorim kan lämna Manchester United i helgen

Ruben Amorim har inte fått Manchester United att flyga.

Nu menar den förre storspelaren Alan Shearer att portugisen kan få lämna klubben – om United förlorar mot Chelsea i helgen.

– Det blir en mycket intressant helg där han inte kan få storstryk igen, säger Shearer enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen förra veckan förlorade Manchester United sin andra match för säsongen då Manchester City vann derbyt med hela 3-0.

Det innebär att Ruben Amorims lag endast har tagit fyra poäng på de första fyra Premier League-matcherna och befinner sig på en 14:e-plats i tabellen.

Den portugisike tränaren har hittills vunnit åtta av 31 möjliga ligamatcher med ”The Red Devils” och efter den senaste förlusten kom rapporter om att flera spelare i truppen börjat tröttna på sin tränare.

För ett par dagar sedan uppgav Daily Mirror att Amorim har tre matcher på sig att rädda kvar jobbet. Nu säger den förre storspelaren Alan Shearer att tränaren kan få lämna innan dess.

Det är Daily Mail som citerar den förre Blackburn- och Newcastle-spelaren som påstår att Amorim inte har råd med en storförlust mot Chelsea i helgen.

”Det har inte skett någon förbättring alls”

Alan Shearer. Foto: Bildbyrån.

– Jag tror inte att de har råd att bli slagna på det sättet igen i helgen. Om de blev det skulle man behöva frukta vad som kommer att hända framöver för tränaren, säger han och fortsätter:

– Något måste förbättras snabbt. United kan inte stanna kvar på plats 14, 15 eller 16 i Premier League. Det har inte skett någon förbättring alls hittills och det kan inte fortsätta med de pengar de spenderat.

Alan Shearer avslutar:

– Amorim vet att han kommer antingen att behålla eller förlora jobbet med sitt spelsätt. Det är en riktigt intressant helg och en där han inte kan ta emot mer stryk som de gjorde förra helgen.

Matchen mellan Manchester United och Chelsea FC har avspark klockan 18.30 imorgon.