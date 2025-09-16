Uppgifter: Amorim får tre matcher på sig att rädda jobbet

Manchester United har inlett Premier League-säsongen med en seger, en oavgjord match och två förluster.

Då hänger Ruben Amorim löst.

Enligt Daily Mirror får portugisen tre matcher på sig att rädda kvar sitt jobb.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen förlorade Manchester United sin andra match för säsongen då Manchester City vann derbyt med hela 3-0.

Det innebär att Ruben Amorims lag endast har tagit fyra poäng på de första fyra Premier League-matcherna och befinner sig på en 14:e-plats i tabellen.

Den portugiske tränaren har hittills vunnit åtta av 31 möjliga ligamatcher med ”The Red Devils” och efter den senaste förlusten kom rapporter om att flera spelare i truppen börjat tröttna på sin tränare. Däremot ska Uniteds klubbledning ha fullt förtroende för Amorim.

Det uppger dock inte Daily Mirror som skriver att Amorim har tre matcher på sig att rädda kvar jobbet. Därefter kommer klubbledningen att utvärdera situationen på nytt.

De tre matcherna det handlar om är mot Chelsea, Brentfors och Sunderland.

Vidare har Daily Mirror pekat ut fem kandidater som kan tänkas ersätta Amorim. Detta i form av Oliver Glasner, Gareth Southgate, Marco Silva, Andoni Iraola och Mauricio Pochettino.