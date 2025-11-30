Isak efter målet och viktiga segern: ”Bästa känslan är att vi vinner”

Alexander Isak bröt måltorkan och säkrade segern för Liverpool efter en tuff match.

Svensken hyllar laget och beskriver känslan av att äntligen göra mål igen.

– Den bästa känslan idag är att vi vinner matchen, men det är klart att målet stärker mig, säger han till Sky Sports.

Efter en svag period fick Alexander Isak och Liverpool äntligen jubla igen. Under söndagen bortaslog man West Ham med 2-0.

– Vi visste att det skulle bli svårt att hitta tillbaka till vinnarspåret efter vår senaste form. När man går igenom tuffa perioder som lag handlar det om att kämpa, och det gjorde laget riktigt bra, säger Alexander Isak till Sky Sports.

Isak hade flera chanser redan i den första halvleken, men utan att få in bollen. I den andra halvleken kom äntligen utdelningen. Isak hittade rätt och satte ledningsmålet – ett mål som både laget och svensken själv saknat.

– Jag är medveten om att det har dröjt länge och jag har försökt komma tillbaka till min bästa form. Jag är fortfarande på väg dit, säger Isak.

På frågan om hur mycket målet betyder för honom svarar han:

– Den bästa känslan idag är att vi vinner matchen, men det är klart att målet stärker mig.



Nu blickar Isak framåt och hoppas att man kan bygga vidare på dagens seger.

– Vi måste använda den här segern på ett bra sätt men också vara ödmjuka. Vi måste hålla fokus och fortsätta jobba hårt för att behålla den här momentumet, säger svensken.