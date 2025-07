Isak syntes träna på egen hand: ”Försiktighetsåtgärd”

Alexander Isaks framtid i Newcastle är mäkta omskriven.

Under tisdagen syntes även stjärnan träna på egen hand – vilket nu har fått en förklaring.

En försiktighetsåtgärd på grund av en skadekänning i låret, uppger sajten NewcastleWorld.

Alexander Isak har kopplats ihop med en flytt bort från Newcastle den senaste tiden. Klubbar som har nämnts är bland annat Liverpool, som istället sägs gå för Frankfurts Hugo Ekitike.

En annan klubb som uppges ha gett sig in i jakten på svensken är saudiska Al-Hilal – som enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio vill säkra Isaks signatur.

Under måndagen rapporterade franska L’Equipe att det har inletts diskussioner mellan Al-Hilal och Alexander Isaks representanter samt att prislappen sägs ligga på 130 miljoner euro (1,46 miljarder kronor). Isak själv uppges även ha gått med på att starta förhandlingar med den saudiska jätten för att höra deras erbjudande.

Därför blev bilderna på 25-åringen under tisdagen mycket uppmärksammade. Detta då han syntes träna på egen hand med Newcastle. Enligt sajten Talksports ska Isak begära ett lönepaket på omkring 3,8 miljoner kronor i veckan för att skriva på ett nytt kontrakt med ”The Magpies”.

Frånvaron från Newcastles lagträning ska dock inte ha med det att göra. Enligt NewcastleWorld har det att göra med försiktighetsåtgärd på grund av en skadekänning i låret. Blågult-stjärnan sägs även ha genomgått en undersökning med positiva resultat.

Sedan Alexander Isak anslöt till Newcastle från spanska Real Sociedad har det blivit spel i 109 matcher och ett facit på 62 mål. Stjärnans avtal med storklubben sträcker sig till sommaren 2028.

BREAKING:

Isak was spotted training by himself, he’s not with the first team. 👀 pic.twitter.com/RCTSA4hcwA

— The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) July 22, 2025