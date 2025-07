Uppgifter: Liverpool har kontaktat Newcastle om Alexander Isak

Han har länge sett ut att bli kvar i Newcastle.

Nu kan däremot Liverpool vara på väg att värva Alexander Isak.

Enligt transferjournalisterna Fabrizio Romano och David Ornstein har Premier League-mästarna kontaktat Newcastle gällande svensken.

Efter en längre stunds tystnad har Alexander Isaks namn fått ny snurr på transfermarknaden.

Under måndagen uppger transferjournalisterna Fabrizio Romano och David Ornstein, båda på X, att Liverpool har kontaktat Newcastle gällande en potentiell värvning av den svenske superstjärnan.

De nyligen korade Premier League-mästarna uppges vara beredda att lägga ett rekordstort bud som, enligt Ornstein, kan landa på omkring 120 miljoner pund – eller drygt 1,5 miljarder kronor.

Vidare sägs beslutet nu ligga i Newcastles händer då de tidigare har gjort det tydligt att de inte vill sälja sin anfallare. Hittills har inget formellt bud lagts från ”The Reds” men de sägs ha framfört ett tydligt intresse för Isak.

Alexander Isak har kontrakt med Newcastle fram till sommaren 2028.

Den gångna säsongen noterades svensken för 23 mål och sex assist på 34 matcher i Premier League.

🚨💣 EXCL: Liverpool made club to club approach with Newcastle to discuss record bid for Alexander Isak.

❗️👀 If Isak won’t be available, Liverpool can enter Ekitike race.

Decision up to Newcastle as they never wanted to sell Isak + offer new deal.

🎥 https://t.co/gtmNUXA91U pic.twitter.com/aQphEiuOhr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2025