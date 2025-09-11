Ange Postecoglou har tagit över Nottingham Forest efter Nuno Espírito Santo.

Nu meddelar den förre Tottenham-tränaren vad hans målsättning med Premier League-klubben är.

– Jag har redan sagt det, det är vad jag vill göra. Jag vill vinna troféer, säger han under en presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Hans Tottenham Hotspur slutade på en 17:e-plats i Premier League – och vann Europa League.

Det var dock inte tillräckligt för Spurs-ledningen som valde att sparka Ange Postecoglou efter säsongen.

Två omgångar in i Premier League står det klart att Postecoglou gör comeback i Premier League – då han har tagit över Nottingham Forest efter Nuno Espírito Santo.

Med sin nya klubb är målsättningen tydlig för 60-åringen – att vinna titlar.

– Jag har vunnit ett par i min första (säsong) också, i Celtic vann jag en dubbel under min första. Självklart kan jag det, jag kanske måste (vinna en trofé under min första säsong) för att få ett andra år här, säger Postecoglou på en presskonferens, enligt ESPN.

Postecoglou fortsätter:

– Jag har redan sagt det, det är vad jag vill göra. Jag vill vinna troféer. Det är det jag har gjort hela min karriär, och det är vad jag vill försöka göra här. Varje klubb vill vara framgångsrik, men sedan presidenten tog över klubben har dessa ambitioner backats upp av handlingar. Perfekta förutsättningar för mig.

Vidare berättar den förre Spurs-tränaren om att det inte gick att tacka nej till ägare Evangelos Marinakis förfrågan.

– Jag har bara träffat honom ett par gånger, och jag sa bara ja till honom. Jag tror att det är väldigt svårt för oss att relatera till människor som har den typ av existens som han har haft. Som jag sa, det enda med honom som folk inte kan förneka är att han har tagit över den här fotbollsklubben med rätt avsikter, avslutar Nottingham-tränaren.