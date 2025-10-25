Liverpool föll mot Brentford – fjärde raka PL-förlusten

Liverpool fick en tuff kväll borta mot Brentford.

Hemmalaget tog tidigt kommandot och vann till slut med 3–2.



Alexander Isak saknades i Liverpools trupp på grund av ljumskproblem, medan Mohamed Salah var tillbaka i startelvan.

Liverpool kom till bortamötet med Brentford med stärkt självförtroende efter segern mot Frankfurt i Champions League.



Men redan i första halvlek hamnade ”The Reds” i problem. Brentfords Dango Outtara satte 1–0 efter ett långt inkast och Kevin Schade utökade till 2–0 efter en snabb kontring.





Liverpool fick dock in en sen reducering genom Milos Kerkez på tilläggstid i den första halvleken.



I den andra halvleken kunde Brentford återta sin tvåmålsledning. Efter en VAR-granskning dömdes straff efter att Virgil van Dijk fällt Outarra i straffområdet.

Igor Thiago tog hand om straffen och placerade säkert in 3–1 till hemmalaget.

Efter målet hade Liverpool svårt att skapa några riktigt farliga chanser men i den 89:e lyckades Salah få in ett reduceringsmål.



Matchen slutade 3-2 till hemmalaget.