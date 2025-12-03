JUST NU: Liverpool räddade poäng mot Sunderland

Under onsdagen ställdes Liverpool mot Sunderland hemma på Anfield.

Då skulle nykomlingarna visa sig slagkraftiga igen.

Detta då man knep en poäng efter att ha tagit ledningen.

Foto: Bildbyrån

I söndags ställdes Liverpool mot West Ham borta. Då slog Alexander Isak till med sitt första mål i Premier League för ”The Reds”.

Idag hade den svenske anfallsstjärnan chans att dubbla sin målskörd för året – då hans Liverpool tog emot Sunderland hemma.

Med en dryg timme kvar till matchstart stod det också klart att Isak fick chansen från start ännu en gång.

Det skulle dock inte visa sig spela så stor roll då bortalaget tog ledningen i den 67:e minuten, genom Chemsdine Talbi.

Därefter skulle Liverpool rycka upp sig och få in ett kvitteringsmål, genom ett självmål av Nordi Mukiele efter fint förarbete av Florian Wirtz.

Det resultatet stod sig fram till slutvissla och Sunderland tog en viktig poäng mot fjolårsmästarna.

***

Liverpool: Alisson; Gomez, Van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Gakpo, Isak, Wirtz

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Talbi, Le Fee, Brobbey