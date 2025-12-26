TV: United vann mot Newcastle på Boxing Day

Manchester United mot Newcastle var Boxing Days enda Premier League-match i år.

Då skulle en dansk bli stor hjälte för hemmalaget.

Detta i form av Patrick Dorgu, som gjorde matchens enda mål.

Foto: Alamy

Trots den sedvanliga traditionen av mängder av Premier League-matcher under annandag jul, eller ”Boxing Day”, spelades endast en sådan under fredagen.

Detta då tabellsjuan Manchester United tog emot elvan Newcastle United – där bortalagets Anthony Elanga helt saknades i truppen mot sin gamla klubb.

På Old Trafford skulle Ruben Amorims lag ta ledningen, efter 24 minuters spel.

Detta då danske Patrick Chinazaekpere Dorgu snappade upp en boll i boxen och dundrade in 1-0 på volley med vänstern.

Det var 21-åringens första mål i Manchester United sedan han skrev på för klubben förra vintern och det enda målet i den första halvleken.

I den andra var bortalaget nära att kvittera då Lewis Halls träffade ribban med ett distansskott och kort efter det ropade spelarna i Newcastle på straff efter att bollen tagit på Lisandro Martinez hand. Det valde dock VAR-rummet att fria.

Trots bortalagets forcering för ett kvitteringsmål slutade matchen med seger för Manchester-klubben – som nu är femma i en haltande Premier League-tabell. Newcastle är fortsatt elva i serien.



