TV: Dorgu gör sitt första mål för Manchester United

Manchester United har tagit ledningen hemma mot Newcastle.

Målskytt?

Patrick Dorgu, med sin första fullträff i ”The Red Devils”.

Foto: Alamy

Trots den sedvanliga traditionen av mängder av Premier League-matcher under annandag jul, eller ”Boxing Day”, spelas endast en sådan under fredagen.

Detta då tabellsjuan Manchester United tar emot elvan Newcastle United.

På Old Trafford skulle hemmalaget ta ledningen, efter 24 minuters spel.

Detta då danske Patrick Chinazaekpere Dorgu snappade upp en boll i boxen och dundrade in 1-0 på volley med vänstern.

Det var 21-åringens första mål i Manchester United sedan han skrev på för klubben förra vintern.

Manchester United vann matchen med 1-0.