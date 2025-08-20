Yoane Wissa har gjort det tydligt att han vill lämna Brentford under sommarens transferfönster.

Newcastle har även de gjort det tydligt att man vill värva 28-åringen.

Enligt journalisten Ben Jacobs har ”The Magpies” nu lagt ett andra bud på anfallaren.

Newcastles jakt på en ny anfallare fortgår, detta efter att man misslyckats med att locka till sig RB Leipzigs Benjamin Sesko.

Ett av alternativen man går för är Brentfords Yoane Wissa, som har gjort det tydligt att han vill testa vingarna någon annanstans.

Sedan tidigare har uppgifter gjort gällande att Newcastle har lagt ett bud på 25 miljoner pund (drygt 325 miljoner kronor) på anfallaren – men som senare har nobbats av London-klubben.

Nu skriver journalisten Ben Jacobs att Newcastle har lagt ett andra bud på spelaren. Det sägs ligga på 35 miljoner pund, eller 450 miljoner kronor, och är exklusive bonusar.

Det ser dock inte ut att räcka för att få till en affär. Enligt The Northern Echo ska Brentford kräva minst 60 miljoner pund, eller 775 miljoner kronor, för att släppa sin spjutspets.

Förra säsongen stod Yoane Wissa för 19 mål i Premier League. Hans kontrakt med Brentford sträcker sig till nästa sommar.



