”Klubben kommer först – spelar ingen roll vem det är”

Mohamed Salah är i blåsväder efter en mycket uppmärksammad intervju under lördagen.

Då menar den förre Liverpool-anfallaren Stan Collymore att egyptiern har satt sig själv i det första rummet.

”Mo” kanske har lurat sig själv att tro att han har samma oåtkomliga status som Messi och Ronaldo”, skriver han på X.

Foto: Bildbyrån

Liverpool åkte på ett nytt poängtapp under lördagen när Leeds kvitterade matchen på stopptid. Detta i en match där stjärnan Mohamed Salah var bänkad för den tredje gången i föjld.

Det fick i sin tur egyptiern att såga Arne Slot och Liverpool som klubb i en mycket uppmärksammad intervju där han talade om att han kände sig ”kastad under bussen”.

Det har i sin tur fått den före detta Liverpool-anfallaren Stan Collymore, som står noterad för spel i 85 matcher med klubben, att dryfta sina tankar i ett inlägg på plattformen X. I ett långt inlägg skriver han bland annat:

”Jag tror att jag vet lite om LFC, dess supportrar och hur de ser på sin klubb. Det är förstås format av Shankly, Paisley, Kenny, Jürgen och nu Slot.

”En sak förblir konstant, kanske mer än i någon annan engelsk klubb, klubben kommer alltid först, spelare och managers lägger sitt DNA till klubben, men klubben trumfar individen. Nu har Mohamed Salah lämnat gott om vinnar-DNA på Anfield och har tagit sin plats i pantheonen av storheter.”

”Den moderna fotbollens galenskap 2025”

”Det är intressant att se hans intervju, där han släpper en granat mot klubben. Om jag känner Liverpool och dess supportrar överhuvudtaget kommer deras första reaktion att vara att klubben alltid kommer först. De bryr sig inte vem det är. Det är ett levande och andande mantra och ett som till och med Mo Salah kommer att ha svårt att stå emot.”

Collymore fortsätter:

”Laget spelar bra i perioder men har ett komiskt försvar och beslutsfattande vid andra tillfällen. Det inkluderar alla, och om du frågar 99,9 % av spelarna om de skulle acceptera två eller tre matcher på bänken för att de inte når upp till rätt nivå kommer alla att säga ja. Bara i den moderna fotbollens galenskap 2025 kan man inte bara ifrågasätta en rimlig slutsats att man får infinna sig på bänken om man inte spelar bra.

”Mo har kanske nästan lurat sig själv att upphöja sig själv till den oåtkomliga status som Messi eller Ronaldo har. Spelare som, om de ville, bokstavligen kunde göra och säga vad de ville under det senaste decenniet. Mo är inte dem, och Liverpool är som sagt inte heller den klubben.”