Körde in i Liverpools segerparad – döms till 21 år i fängelse

Paul Doyle var mannen som körde in i en folkmassa under Liverpools segerparad tidigare i år.

Nu har han fått sitt straff och han har dömts till 21 år och sex månader i fängelse uppger The Guardian.

Paul Doyle körde in i en stor folkmassa under Liverpools segerparad, när Premier League-titeln, firades i våras.

Den 54-årige mannen körde på över 130 personer på bara några minuter och till en början var hans hållning att han var oskyldig, men nyligen erkände han till samtliga 31 anklagelser.

Nu kommer rapporter om att domen mot honom fallit och The Guardian rapporterar att han dömts till 21 år och sex månader i fängelse.

Doyle ska ha sagt till polisen att han greps av panik och agerade därefter, en linje som domaren inte gått efter.

Domaren Andrew Menary KC menar på att han agerat av ”oförklarligt och rent raseri”.

– Föraktet för mänskligt liv trotsar all rimlig förståelse. Det är nästan omöjligt att begripa hur någon vid sina sinnens fulla bruk kunde göra som du gjorde, säger Menary KC.