Højlunds flytt kan bli permanent – redan på måndag

Rasmus Højlund har gjort succé i Napoli den här säsongen.

Nu talar mycket för att en permanent flytt kommer bli officiell inom kort.

Sedan sommaren 2025 har Rasmus Højlund varit utlånad från Manchester United till Napoli. Fotbollslivet har lekt i södra Italien och dansken har den här säsongen gjort totalt 14 mål på 40 tävlingsmatcher.

Låneavtalet innehåller en köpoption på cirka 44 miljoner euro, som blir obligatorisk i det fall att Napoli kvalificerar sig för nästa säsongs Champions League. Klubben är nu nära att göra just det.

Om Napoli besegrar femteplacerade Como på bortaplan under lördagen, samtidigt som sexan Roma tappar poäng hemma mot Fiorentina, har de regerande mästarna säkrat en plats i Europas mest prestigefyllda klubblagsturnering.

Om resultaten går Napolis väg kan därmed Rasmus Højlund bli en permanent Napoli-spelare redan på måndag.

Skulle det inte ske de närmaste dagarna har Napoli ytterligare tre omgångar på sig att hålla avståndet till Como och Roma bakom sig i jakten på Champions League. I dagsläget har Højlunds lag åtta poäng ner till de jaganda klubbarna.

Napoli ligger tvåa i Serie A, tio poäng bakom serieledarna Inter som kan säkra ligatiteln på söndag vid vinst hemma mot Parma.