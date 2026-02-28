Emil Krafth, 30, väntas ta farväl Newcastle.

Enligt journalisten Nicolo Schira lämnar svensken efter säsongen.

Foto: Alamy

Emil Krafth lämnade franska Amiens för Newcastle United 2019. Under sin spelarkarriär har svensken dragits med skador och väntas nu lämna klubben.

Enligt den italienska silly-journalisten Nicolo Schira är Krafth ”redo” att lämna klubben efter säsongen i samband med att kontraktet löper ut.

Sedan tidigare står det klart att högerbackens säsong redan är över på grund av en skada. han lär med största sannolikhet även missa Sveriges VM-playoff i mars.

Krafth noteras för 106 matcher i Newcastle United.