AVSLÖJAR: Återvänder inte till AIK

AIK har det inte fått att lossna på nummer 9-positionen.

Till sommaren fanns möjligheten att Andronikos Kakoullis skulle återvända till Gnaget efter ett års utlån till Aris Limassol.

FotbollDirekt kan nu avslöja att så inte blir fallet.

”Svart på vitt gäller det att göra mål, då vinner man också matcher. Det är det där sista lilla framför mål att också peta in den”.

Kristoffer Nordfeldt var efter 0-1-förlusten hemma mot MFF i måndags inne på att AIK spelade bra fotboll men satte fingret på det som varit lagets akilleshäl så lär långt i allsvenskan – att göra mål.

Det blev visserligen två mål vardera mot HBK och BP i första två omgångarna, men därefter har det blivit blott två mål senaste tre matcherna – och det har också renderat i två raka förluster.

Nummer 9-positionen har varit ett problem för Gnaget sedan cyprioten Ioannis Pittas lämnade efter allsvenska säsongen 2024.

I fjol var tanken att landsmannen Andronikos Kakoullis skulle fylla kostymen, men prestigeförvärvet från Omonia Nicosia där anfallaren var älskad fick det inte att lossna under Mikkjal Thomassen och lånades bara efter att par månader ut till Aris Limassol.

I stället valde Thomassen att satsa på norrmannen Erik Flataker och supertalangen Kevin Filling född 2008 på topp.

Med Thomassen borta inför i år har ersättaren José Riveiro oftast valt att spela yttern Taha Ayari som falsk nia – och så är Victor Andersson tillbaka efter nästan ett års skadefrånvaro.

Med andra ord finns alternativ, men samtidigt är Ayari fortsatt mållös i årets allsvenska – likaså Flataker. I stället är det Andersson av anfallarna som hittills nätat med sitt nickmål i 2-2-mötet på Grimsta i andra omgången.

Det kan behövas förstärkningar på anfallspositionen i sommar. Men Kakoullis är inte med i bilden. Trots att låneavtalet med Aris Limassol löper ut 31 maj kan FotbollDirekt nu avslöja att 24-åringen inte kommer att återvända till Gnaget. I stället kommer Aris Limassol att utnyttja sin köpoption som finns inskrivet i avtalet.

Kakoullis har i Aris-tröjan inte gjort samma succé som i Omonia, men står noterad för sex ligamål den gångna säsongen i hemlandet.

I AIK gjorde cyprioten tre mål på 14 tävlingsmatcher.