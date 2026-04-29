Officiellt: Chelsea-ikonen lägger skorna på hyllan

– Jag har gett allt jag kan och jag har aldrig velat kämpa för något annat klubbmärke, säger hon i ett uttalande.

Sedan 2014 har Millie Bright spelat för Chelsea FC och har totalt sett gjort 314 matcher.

Nu har Chelsea-kaptenen bestämt sig för att lägga skorna på hyllan, med 20 titlar på sitt cv.

– Det har varit allt för mig att representera Chelsea under de senaste tolv åren, men jag är nu redo att säga adjö till fotbollen. Jag har gett allt jag kan och jag har aldrig velat kämpa för något annat klubbmärke, 32-åringen i ett uttalande och fortsätter:

– Det är dags nu och jag är redo att gå in i en ny era. Jag kommer alltid att vara Chelsea, men bara på ett annat sätt.

Även om Bright nu avslutar sin karriär som fotbollsspelare kommer hon att vara kvar i London-klubben, med en ny roll.

”Vi tackar Millie för hennes otroliga bidrag till Chelsea och är glada över att kunna meddela att hon kommer att stanna kvar i klubben som förvaltare av vår stiftelse och fortsätta sitt passionerade arbete med att stötta andra, vilket började samtidigt som hon representerade oss på planen”, skriver Chelsea.

Utöver sina tolv år i Chelsea har Millie Bright gjort 88 A-landskamper för England och även vunnit EM vid ett tillfälle.