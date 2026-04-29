Fifa höjer prispengarna till VM – med en miljon dollar

Fifa har beslutat om att höja prispengarna till VM.

Därför står det nu klart att Sverige – och alla andra 47 länder – får tio miljoner dollar för att delta i turneringen.

När Sverige tog sig till VM 2026 efter en playoff-rysare mot Polen stod det klart att det Svenska Fotbollförbundet, SvFF, tilldelades nio miljoner dollar – eller 83 miljoner kronor.

Detta tillsammans med 1,5 miljoner dollar i pengar avsedda att förbättra förberedelserna inför turneringen.

Nu har Fifas exekutiva styrelse beslutat om att öka båda potterna med en miljon dollar.

Totalt sett får samtliga deltagande länders förbund nu tio miljoner dollar, eller 92 miljoner kronor, i prispengar för att ha kvalificerat sig till VM. I förberedelsepengar har man nu 23 miljoner kronor att röra sig med.

Sommarens VM i USA, Mexiko och Kanada tar sin början den 11 juni. För svensk del ställs man mot Tunisien, Nederländerna och Japan – där premiären mot Tunisien spelas den 15 juni klockan 04.00 svensk tid.